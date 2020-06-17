بأرقام العمارات والمواعيد.. تسليم شقق المرحلة الأولى بـ"سكن مصر" في مدياط الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبدالناصر:

يبدأ جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة تسليم شقق سكن مصر بعدد 630 وحدة سكنية ضمن المرحلة الأولى غرب جامعة دمياط، على أن تم تسليم وحدات العمارات في أيام متتالية حتى يوم الإثنين الموافق 10 أغسطس المقبل، لمنع التزاحم بين الفائزين بالوحدات، عند إنهاء إجراءات التسليم، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، المهندس محمد رجب، إن اليوم الأربعاء سيشهد تسليم وحدات العمارة رقم 4، بينما يخصص يوم الخميس لمن تخلف عن الاستلام في الأيام السابقة.

وذكر رجب أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 5، يوم الأحد المقبل، بينما يبدأ تسليم وحدات العمارة رقم 6 يوم الإثنين، ووحدات العمارة رقم 7 يوم الثلاثاء المقبل، ووحدات العمارة رقم 8 يوم الأربعاء 24 يونيو، بينما تم تخصيص يوم الخميس 25 يونيو لمن تخلف عن الاستلام في الأيام السابقة.

وأضاف أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 9، يوم الأحد 28 يونيو، ووحدات العمارة رقم 10 يوم الإثنين 29 يونيو، ووحدات العمارة رقم 11 يوم الأربعاء 1 يوليو، وتم تخصيص يوم الخميس 2 يوليو، لمن تخلف عن الاستلام في الأيام السابقة.

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وأشار رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 12 يوم الأحد 5 يوليو، ووحدات العمارة رقم 13 يوم الإثنين 6 يوليو، ووحدات العمارة رقم 14 يوم الثلاثاء 7 يوليو، ووحدات العمارة رقم 15 يوم الأربعاء 8 يوليو.

كما تم تخصيص يوم الخميس 9 يوليو لمن تخلف عن الاستلام في الأيام السابقة، بينما سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 16 يوم الأحد 12 يوليو، ووحدات العمارة رقم 17 يوم الإثنين 13 يوليو، ووحدات العمارة رقم 18 يوم الثلاثاء 14 يوليو، ووحدات العمارة رقم 19 يوم الأربعاء 15 يوليو، وتخصيص يوم الخميس 16 يوليو لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة.

وقال: "سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 20، يوم الأحد 19 يوليو، ووحدات العمارة رقم 21، يوم الإثنين 20 يوليو، ووحدات العمارة رقم 22، يوم الثلاثاء 21 يوليو، ووحدات العمارة رقم 23، يوم الأربعاء 22 يوليو.

وأضاف أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 24، يوم الأحد 26 يوليو، ووحدات العمارة رقم 25، يوم الإثنين 27 يوليو، ووحدات العمارة رقم 26، يوم الثلاثاء 28 يوليو، ووحدات العمارة رقم 27، يوم الأربعاء 29 يوليو، وتخصيص يومي الأحد 8 أغسطس والإثنين 10 أغسطس، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة.

وأضاف رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة أنه على الفائزين بالوحدات بهذه العمارات التوجه لبنك "التعمير والإسكان" فرع "دمياط الجديدة"، لإنهاء إجراءات البنك، ثم التوجه بعد ذلك للمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمقر الجهاز "بخطاب البنك" الموجه للجهاز لتسليم الوحدة، لتسجيل البيانات على الشبكة، واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة.