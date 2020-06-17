شوقي يكشف آلية امتحانات الدور الثاني من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثالث الإعدادي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة علي:

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أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، عن عقد امتحانات الدور الثاني متعدد التخصصات والامتحان التكميلي للصفوف من الرابع الابتدائي وحتى الثالث الإعدادي من المنزل.

وأضاف شوقي، عبر منشور بصفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن الطلاب سيؤدون الامتحان في المواد المضافة للمجموع بنظام الاختبار المنزلي، وفقًا لما درسه الطالب من بداية الفصل الدراسي الثاني وحتى ١٥ مارس ٢٠٢٠.

وأضاف وزير التربية والتعليم أن الامتحان التكميلي للشهادة الإعدادية يعقد بنفس مواصفات الورقة الامتحانية للفصل الدراسي الأول وليس متعدد التخصصات، حفاظًا على مبدأ تكافؤ الفرص.

ولفت إلى أن المدرسة عليها إخطار الطلاب وإعداد الاختبار وتحديد موعد تسليم واستلام الطالب للاختبار.‎