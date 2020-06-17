الإعلان عن “أنجح” 20 برنامجا على القنوات المغربية شهر رمضان

سيطرت الأعمال الفنية على قائمة الـ20 برنامجا، الأكثر مشاهدة في مجمل شهر رمضان على القناتين الأولى، والثانية.

وكشفت مؤسسة “سيوميد”، اليوم الثلاثاء، قائمتين للبرامج الأكثر مشاهدة في شهر رمضان، إحداهما تخص 10 برامج الأكثر مشاهدة على القناة الأولى، والأخرى تهم 10 برامج الأكثر مشاهدة على القناة الثانية.

وتصدرت برامج القناة الثانية، تصنيف البرامج المعروضة على القنوات الوطنية في مجملها، حيث احتل برنامج الكاميرا الخفية “مشيتي فيها” الصدارة، بعدد مشاهدين بلغ 14.51 مليون مشاهد، متبوعا بستكوم “لكوبيراتيف” بـ 12.33 مليون مشاهد، ثم المسلسل التركي “فضيلة وبناتها” بـ11.33 مليون مشاهد، ويليه المسلسل التركي الآخر، “فرصة ثانية” بـ9.38 مليون مشاهد.

وفي باقي ترتيب البرامج المعروضة على القناة الثانية، تضم القائمة الفيلم التلفزي “فيفتي فيفتي” بـ8.06 مليون مشاهد، متبوعا بسلسلة “زهر الباتول” بـ 7.83 مليون مشاهد، ثم مسلسل” السر المدفون” بـ7.31 مليون مشاهد، وبعده الفيلم التلفزي” راجل المرا” بـ7.27 مليون مشاهد، ويليه برنامج “أسئلة كورونا” بـ 7.09 مليون مشاهد، فيما حلت سلسلة “طوندونس” لحسن الفد في الرتبة العاشرة في تصنيف برامج “الدوزيم” بـ 7.08 مليون مشاهد.

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وتصدر مسلسل “عنبر وياقوت”، تصنيف برامج الأولى في الشهر الفضيل، بعدد مشاهدين بلغ 9.04 مليون مشاهد، متبوعا بالفيلم التلفزي “الهمزة” بـ 6.33 مليون مشاهد، ثم مسلسل “قضية العمر” بـ6.07 مليون مشاهد.

وتضم قائمة برامج الأولى الأكثر مشاهدة إلى جانب الأعمال المذكورة،” الأخبار باللغة العربية” بـ5.84 مليون مشاهد، ثم الفيلم التلفزي “الكونجي” بـ5.45 مليون مشاهد، يليه اللقاء التلفزي مع رئيس الحكومة سعد دين العثماني في برنامج خاص عن جائحة كوفيد بـ4.82 مليون مشاهد، ثم فيلم “الباليزة” بـ4.82 مليون مشاهد، وفيلم “التكريم” بـ3.25 مليون مشاهد، ثم ستكوم “السربة” بـ3.19 مليون مشاهد، وأخيرا، فيلم “الماضي لا يعود” بـ2.98 مليون مشاهد.

وتغيبت سلسلة “سوحليفة”، التي حققت إقبالا كبيرا على يويتوب في التصنيف، كون مدتها أقصر من المطلوب في شروط قياس أرقام البرامج.

وحققت القنوات الوطنية في رمضان الماضي، إقبالا مهما، إذ بلغ عدد الساعات المشاهدة في البيوت 9 ساعات و44 دقيقة يوميا، في حين معدل المشاهدة الخاص بالأشخاص بلغ 6 ساعات و21 دقيقة يوميا.