انت الان تتابع شرطة باريس تطلق الغاز المسيل للدموع على مظاهرة للعاملين بالصحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
قال مراسل لرويترز إن الشرطة الفرنسية أطلقت الغاز المسيل للدموع على مظاهرة للعاملين في مجال الصحة يوم الثلاثاء في باريس.
وعلى تويتر، أعادت إدارة الشرطة في باريس نشر مقطع مصور لمتظاهرين مقنعين يقلبون إحدى السيارات ويرشقون الشرطة بالحجارة.
وقالت إدارة الشرطة ”تحاول جماعات عنيفة تعطيل مظاهرة سلمية للعاملين بقطاع الصحة“.
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