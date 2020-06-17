شكرا لقرائتكم أنقرة تواصل انتهاكاتها.. قوات تركية داخل كردستان العراق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تواصل أنقرة انتهاكاتها للسيادة العراقية، حيث دخلت قوات تركية فجر الأربعاء، محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق.

وأفادت مصادر كردية لـ "العربية/الحدث"، عن قصف مدفعي تركي كثيف يستهدف قرى كردية باقليم كردستان.

جاء ذلك بعد أقل من 24 ساعة، من أعلان الجيش العراقي، الثلاثاء، أن 18 طائرة تركية اخترقت الأجواء العراقية وصولا للشرقاط، مؤكدا أن القصف التركي تصرف استفزازي وانتهاك للسيادة داعيا لعدم تكراره.

طائرات حربية تركية

هذا وشنت طائرات حربية تركية غارات، الثلاثاء، على بلدة في قضاء العمادية في شمال العراق، وألحقت أضراراً مادية في مناطق زراعية.

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في حين أفادت وسائل إعلام محلية أن المنطقة شهدت قصفاً تركياً وإيرانياً منذ الصباح، استهدف مقرات للعمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة إرهابياً، وللديمقراطي الكردستاني الإيراني الذي يثير حساسية طهران.

وقال مصدر كردي مطلع لـ"العربية" إن مواقع تنظيمات كردية إيرانية وتركية في مرتفعات آلانة بمنطقة حاج عمران العراقية تعرضت لقصفت مدفعي من قبل الحرس الثوري الإيراني والقوة الجوية التركية في آن واحد، لافتاً إلى أن "عمليات القصف المشترك بدأت في التاسعة من صباح اليوم بتوقيت العراق ولا تزال مستمرة. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات حتى الآن".

يذكر أن منطقة حاج عمران تعد نقطة حدودية بين إقليم كردستان العراق وكردستان إيران، حيث يتموضع هناك مقاتلو الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني والحزب الديمقراطي الكردستاني (إيران) وحزب العمل الكردستاني (ب ك ك)، المكون من أكراد تركيا.

ويقاتل كل من الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني والحزب الديمقراطي الكردستاني (إيران) وحزب العمال الكردستاني وأحزاب كردية أخرى في إيران وتركيا للمطالبة بحقوق الكرد في البلدين من الإدارة الذاتية والفدرالية إلى الاستقلال.

إلى ذلك يبلغ عدد الأكراد في تركيا حوالي 17 مليون نسمة ويقطنون في المحافظات الشرقية وجنوب الشرقية، أما الأكراد في إيران فيصل عددهم إلى حوالي 9 ملايين نسمة ويقطنون في المحافظات الغربية المجاورة لتركيا والعراق.