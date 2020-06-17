حلف الأطلسي يستعد لمواجهة موجة ثانية ممكنة لجائحة كوفيد-19

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بروكسل: أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ الثلاثاء أن التحالف يستعد لمواجهة موجة ثانية ممكنة لجائحة كوفيد-19 عبر تخزين معدات ولوازم طبية.

وفي مؤتمر صحافي عبر الفيديو عشية اجتماع لوزراء دفاع الدول المنضوية في التحالف، قال ستولتنبرغ "نستعد لموجة ثانية ممكنة".

وأوضح الأمين العام أن خطة تنفيذية ستطرح على وزراء الدفاع الأربعاء تلحظ تخزين معدات وقائية فردية وغيرها من اللوازم لتمكين الحلف من توزيعها بسرعة إذا ما دعت الحاجة.

كذلك سيتم إنشاء صندوق خاص بملايين اليورو لشراء لوازم طبية وتسديد نفقات تنقل الأطباء والمرضى إذا ما دعت الحاجة.

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وأضاف ستولتنبرغ أن هذه التدابير "ستسمح لنا بالاستجابة سريعا لموجة ثانية ممكنة للجائحة، من أجل ضمان وصول المساعدات إلى المكان المناسب في الوقت المناسب".

وساعدت القوات المسلّحة التابعة للدول الأعضاء في الحلف، الأجهزة الصحية في التصدي لتفشي الجائحة ومعالجة المرضى في مستشفيات ميدانية أقامتها لمؤازرة قطاع الاستشفاء.

ونسّق الحلف أكثر من 350 عملية نقل جوي للتجهيزات والمرضى إلى مستشفيات في دول أخرى.

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