باريس لا تستبعد عدم التوصل إلى اتفاق مع بريطانيا

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باريس: طرح وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الثلاثاء احتمال عدم التوصل إلى اتفاق بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا ينظم العلاقة بينهما ما بعد بريكست.

وقال لودريان في مقابلة تنشرها مجلة "لا كروا" الفرنسية الأربعاء "لا يمكن استبعاد احتمال عدم التوصل إلى اتفاق، لكننا نود تفادي ذلك".

وتابع "البريطانيون يراهنون على الوقت لكن هذه ليست على الدوام الوسيلة للتوصل إلى اتفاق جيد".

وبعد خروجها من الاتحاد الأوروبي في 31 كانون الثاني/يناير، تجري بريطانيا مفاوضات الآن مع بروكسل لتحديد العلاقات التجارية بينهما بعد انتهاء المرحلة الانتقالية في نهاية السنة، لكن المفاوضات لا تزال في طريق مسدود.

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غير أن لندن رفضت الجمعة تمديد المرحلة الانتقالية لسنة أو سنتين، فيما يطالب الاتحاد الأوروبي بضمانات تؤكد المنافسة النزيهة بين الطرفين، ويبدي مخاوف حيال وصول صيادي السمك الأوروبيين إلى المياه البريطانية.

وقال لودريان "البريطانيون يريدون الشيء ونقيضه. حين نكون خارج الاتحاد، لا نحظى بالمكاسب ذاتها كما حين نكون داخله، ولا يمكن أن نكون في الداخل والخارج في آن واحد".

وأضاف "يجب الاختيار، ولست واثقا بأنهم يدركون فعلا ما يعنيه انسحابهم".