قال برايان هوك الممثل الأمريكي الخاص بإيران، اليوم الثلاثاء، إنه يود عقد اجتماع مباشر مع مسؤولين إيرانيين لبحث شؤون قنصلية وفقا لموقع روسيا اليوم.
وأشارت وكالة "رويترز" إلى أن عبارة "بحث شؤون قنصلية" عادة ما يستخدمها الدبلوماسيون
وصرح هوك في فعالية نظمتها مؤسسة بحثية عبر الانترنت: "نود عقد اجتماع مباشر لإجراء حوار قنصلي حتى يتسنى لنا المضيأسرع مما نحن عليه".
وأضاف أنه كان يأمل في الاجتماع مع وزير خارجية إيران في زوريخ في ديسمبر، لكن الإيرانيين رفضوا.
وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي قال في 7 يونيو: "لو توفرت ظروف لتبادل السجناء، فإننا مستعدون للإفراج عن سائر المواطنين المعتقلين في أمريكا وإعادتهم إلى البلاد".
كانت هذه تفاصيل خبر دبلوماسي أمريكي: نريد اجتماعًا مباشرًا مع إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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