حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مثيري الشغب الضالعين في أعمال النهب والتخريب خلال الاحتجاجات الأخيرة ضد العنصرية وعنف الشرطة، متوعدا بأن يكون عقابهم "شديد جدا".
وقال ترامب اليوم الثلاثاء في كلمة ألقاها قبل توقيعه مرسوما حول إصلاح جهاز الشرطة: "لن يكون هناك المزيدمن أعمال النهب والحرق العمد. وستكون العقوبة شديدة للغاية على أولئك الذين يتم القبض عليهم، والعنف والدمار لن يغفر. لا توجد لدى الناهبين والمخربين اعتقادات يناضلون من أجلها".
ويقضي المرسوم الذي وقعه ترامب بإجراء إصلاحمحدود في جهاز الشرطة في محاولة للرد على الاحتجاجات ضد العنصرية وتعسف الشرطة، التي شهدتها الولايات المتحدة ودول أخرى في الفترة الأخيرة.
وأوضح ترامب أن القرار يشمل منع الشرطة من اللجوء إلى وضعية الخنق "إلا إذا كانت حياة الشرطي في خطر"، مضيفا أنه يشجع الشرطة الأمريكية على الالتزام بـ"أرقى المعايير المهنية"، بحسب وكالة "فرانس برس".
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب: لن نغفر للناهبين والمخربين خلال الاحتجاجات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.