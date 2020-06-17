خادم الحرمين الشريفين يجرى اتصالاً هاتفياً بالعاهل المغربى

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اتصالاً هاتفياً، اليوم الثلاثاء، بالعاهل المغربي الملك محمد السادس،اطمأن فيه على صحته.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن خادم الحرمين الشريفين تمني للملك محمد السادس موفور الصحة والسلامة.
ومن جانبه، عبر ملك المملكة المغربية، عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على مشاعره الأخوية، واطمئنانه على صحته.
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