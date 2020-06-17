اخبار العالم

خادم الحرمين الشريفين يجرى اتصالاً هاتفياً بالعاهل المغربى

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اتصالاً هاتفياً، اليوم الثلاثاء، بالعاهل المغربي الملك محمد السادس،

اطمأن فيه على صحته.
وذكرت وكالة الأنباء (واس)، أن خادم الحرمين الشريفين تمني للملك محمد السادس موفور الصحة والسلامة.

ومن جانبه، عبر ملك المملكة المغربية، عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على مشاعره الأخوية، واطمئنانه على صحته.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خادم الحرمين الشريفين يجرى اتصالاً هاتفياً بالعاهل المغربى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا