أعلنت حكومة الوفاق الوطني الليبية، اليوم الثلاثاء، أن رئيسها، فايز السراج تلقى اتصالا هاتفيا من وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، جيمس كليفرلي، وفقًا لموقع روسيا اليوم.
وكشف المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، في بيان، أن المحادثات بين الطرفين "تناولت مستجدات الأوضاع في ليبيا والعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين".
وبحسب البيان، فقد أكد الوزير البريطاني على أنه لابديل عن الحل السياسي في ليبيا، كما "عبر عن إدانة بلاده الشديدة للمقابر الجماعية التي اكتشفت بمدينة ترهونة إثر تحريرها من المليشيات المعتدية، وأعلن عن دعمها للتحقيقات التي تجريها السلطات المختصة بحكومة الوفاق الوطني في هذه الانتهاكات المرعبة".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير بريطاني لطرابلس: لا بديل عن الحل السياسي للأزمة الليبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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