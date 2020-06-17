الإمارات تسجل 732 حالة شفاء من كورونا مقابل 346 إصابة

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 732 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا المستجد مقابل 346 إصابة، وفقًا لموقع روسيا اليوم.

وذكرت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإماراتية، آمنة الضحاك الشامسي، في إحصائية جديدة، أن حصيلة الإصابات بالفيروس في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية ارتفعت بواقع 346 حالة بعد إجراء نحو 38 ألف فحص، ليصل العدد العام

للمصابين في البلاد إلى مستوى 42982.

وتشير هذه الحصيلة إلى ارتفاع طفيف في معدل الإصابات اليومية في البلاد مقارنة مع الإحصائية السابقة بعد 3 أيام متتالية من تراجعه، حيث سجلت في بيانات 12 يونيو 513 حالة، وفي 13 يونيو 491، وفي 14 يونيو 304، وفي 15 يونيو

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342.

وأفادت الشامسي بتسجيل وفاتين جديدتين بالفيروس خلال اليوم الماضي ليبلغ عدد الضحايا 293 شخصا.

وشهدت الإمارات انخفاضا في الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في الأيام الماضية، وبلغت الحصيلة اليومية حالة واحدة على مدار عدة أيام متتالية قبل أن ارتفع إلى حالتين اثنتين في 15 يونيو.

وذكرت المتحدثة بوزارة الصحة أن عدد المتعافين من الفيروس ارتفع إلى 28861 شخصا، بعد تسجيل 732 حالة شفاء جديدة خرجت من المستشفيات "وعادت إلى بيوتها وإلى ممارسة حياتها الطبيعية".