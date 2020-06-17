886 اعتقالا خلال إجراءات الرقابة على الحدود الألمانية

أعلنت الشرطة الاتحادية في ألمانيا أمس أنها نفذت خلال إجراءات الرقابة التي تم فرضها بشكل مؤقت على الحدود بسبب جائحة كورونا ، 866 أمر اعتقال.

وذكرت الشرطة أنه خلال الفترة الماضية تم منع دخول أكثر من 196 ألف شخص على كل الحدود مع النمسا وفرنسا والدنمارك وسويسرا وإيطاليا، لأنهم لم تكن لديهم أسباب وجيهة للقدوم.

وضبطت الشرطة الاتحادية نحو 6000 جريمة أثناء إجراءات الرقابة على الحدود، منها على سبيل المثال مخالفات لقانون الإقامة أو قانون المواد المخدرة أو قانون حيازة الأسلحة، فضلا عن ضبط مخالفات تتعلق بالوثائق والمرور.

وكانت الشرطة الاتحادية تستعين يوميا في المتوسط بما يصل إلى 6000 فرد من أفرادها للقيام بإجراءات الرقابة على الحدود خلال الفترة الماضية.