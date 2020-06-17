إيران ترفض طلب الوكالة الذرية بتفتيش موقعين

رفضت إيران طلب الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإجراء تفتيش لموقعين، مهددة بأن هذا الطلب يمكن أن يؤدي لاندلاع أزمة جديدة في النزاع النووي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي: «إذا استمرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية على هذا المسار، من الممكن أن تحدث مشاكل في العلاقات الثنائية».

4 أشهر

يشار إلى أن طهران رفضت منذ أكثر من أربعة أشهر دخول الوكالة للموقعين، حيث تعتقد الوكالة وجود يورانيوم غير معلن عنه في الموقعين.

ويطالب رئيس الوكالة رافائيل جروسي بإجراء عمليات التفتيش، وهي الخطوة التي تدعمها ألمانيا وبريطانيا وفرنسا.

وتقول إيران إن هذا الطلب يتجاوز صلاحيات الوكالة، قائلة إن الوكالة يجب أن تعمل وفقا لأساس قانوني ومحايد وغير سياسي.