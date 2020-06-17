العالقون السودانيون يطالبون بإعادتهم لبلادهم

طالب العالقون السودانيون بمصر بسبب جائحة كورونا وتوقف حركة الطيران، حكومة القاهرة بالتدخل بشكل أخوي وإنساني للعمل على إعادتهم لبلادهم بعدما تخلت عنهم حكومة بلادهم وتحولت أزمتهم إلى مأساة إنسانية تحتاج إلى التفات جاد. وقال البيان الصادر عن السودانيين العالقين في مصر: «إخوتنا في مصر حكومة وشعبا نطالبكم بفتح الطرقات أمامنا والتأمين لنا وتوفير معينات الحماية الوقائية حتى ندخل إلى بلادنا سيرا على أقدامنا .. اتركونا فنحن قوم أزلنا أبناء جلدتنا في بلدنا، ولا نملك سوى أن ندعو الله أن يردنا إلى أهلنا سالمين بوقفتكم معنا ...».



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