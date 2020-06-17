تركيا تندد بانتقاد فرنسا لتحركاتها في ليبيا

نددت تركيا يوم الثلاثاء بانتقادات فرنسا لدورها في ليبيا، قائلة إن التصريحات تنم عن سياسة مبهمة ويتعذر تفسيرها من جانب فرنسا تجاه ليبيا.

كما اتهمت أنقرة شريكتها في حلف شمال الأطلسي بالتسبب في تفاقم الأزمة بدعمها قوات القائد العسكري خليفة حفتر.

كانت فرنسا قالت الاثنين إنها تريد إجراء محادثات مع شركائها في حلف الأطلسي لبحث دور تركيا ”العدواني“ بشكل متزايد في ليبيا، واتهمت أنقرة، التي تدعم الحكومة الليبية المعترف بها دوليا، بإحباط مساعي التوصل إلى هدنة بكسرها حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة.

وقالت وزارة الخارجية التركية ”الدعم الذي قدمته فرنسا للانقلابي القرصان حفتر، الذي يهدف لإقامة نظام استبدادي بالإطاحة بالحكومة الشرعية والذي أعلن صراحة أنه لا يريد حلا سياسيا، قد فاقم الأزمة في ليبيا... من غير المقبول أن يتصرف حليف في حلف شمال الأطلسي بهذا الشكل“.

رويترز

