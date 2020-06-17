كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 17 يونيو 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر الهند تتهم باكستان بـ"اختطاف وتعذيب" دبلوماسيين في إسلام أباد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتهمت الهند جارتها باكستان، اليوم الثلاثاء، بـ"اختطاف وتعذيب" اثنين من سفارتها في إسلام أباد، الأمر الذي وصفته بـ"انتهاك فادح لاتفاقية فيينا" حول العلاقات الدبلوماسية.

وأعلنت وزارة الخارجية الهندية في بيان "استدعاء القائم بالأعمال في سفارة باكستان حيدر شاه، وتقديم مذكرة احتجاج شديدة اللهجة على اختطاف وتعذيب موظفين اثنين في سفارة الهند بإسلام أباد، من جانب أجهزة الأمن الباكستانية".

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وحسب حكومة الهند، تعرض الدبلوماسيان "للاختطاف بالقوة" الاثنين في إسلام أباد حين كانا يستقلان سيارة لحقت بها "أضرار حادة" قبل "التحفظ عليهما بشكل غير قانوني طوال 10 ساعات" من قبل "أجهزة أمن" باكستانية.

وأطلق سراح الاثنان بعد "تدخل قوي" من السفارة والخارجية الهندية، طبقا للبيان الذي لم يفصح عن مزيد من التفاصيل.

وأكدت نيودلهي أن الدبلوماسيين "خضعا لتحقيقات، وتعذيب، واعتداءات جسدية تسببت لهما في إصابات خطيرة، وسُجلت لهما مقاطع فيديو وإجبارهما على الإقرار باتهامات زائفة"، دون أن تحدد هذه التهم.