كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 17 يونيو 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر "قرقاش": الإمارات لا ترغب في اشتعال حرب بين الولايات المتحدة وإيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، الثلاثاء، أن الإمارات لا ترغب في اشتعال حرب بين الولايات المتحدة وإيران.

وأعرب قرقاش، خلال كلمة أمام مؤتمر للجنة الأمريكية اليهودية، عبر الفيديو كونفرانس، عن تطلعه لتجاوب إيران بشكل إيجابي مع مخاوف دول المنطقة حيال سياساتها.

وأوضح وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أن "المنطقة بحاجة إلى تجنب كل ما من شأنه مفاقمة حالة عدم الاستقرار".

ولفت إلى أن "تفشي فيروس كورونا المستجد في منطقتنا المضطربة لن يمحي الخلافات السياسية المتأصلة بها".

وشدد على أن "الاتفاق النووي الإيراني سيء وكان يجب أن يتناول سياسات وأنشطة إيران الخارجية".

وكان قرقاش، أكد في تصريحات سابقة أن بلاده تدعم السياسات الأمريكية للتصدي لتهديدات إيران الإرهابية وعدها "المصدر الأساسي للتهديدات" في المنطقة.

وتطرق إلى تدخلات إيران في الشؤون الداخلية للدول، واصفا إياها بأنها "المصدر الأساسي للتهديدات في المنطقة".

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