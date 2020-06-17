انطلاقا 24 يونيو.. استئناف أنشطة مراكز تسجيل السيارات بالمنطقة 1 لنيل رخص السياقة

أعلنت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية أنه تقرر استئناف أنشطة مراكز تسجيل السيارات المتعلقة بامتحانات نيل رخص السياقة في 24 يونيو الجاري بمنطقة التخفيف رقم 1، وحين إعادة التصنيف ضمن هذه المنطقة بالنسبة لمراكز المنطقة 2.

وأنهت الوكالة الوطنية، في بلاغ اليوم الثلاثاء، إلى عموم المواطنين ومهنيي مؤسسات تعليم السياقة ببلادنا، أنه تماشيا مع مخطط السلطات العمومية المختصة للتخفيف التدريجي من تدابير الحجر الصحي، وكذا خصوصيات المناطق (منطقتي التخفيف رقم 1 و2)، فقد تقرر استئناف أنشطة مراكز تسجيل السيارات المتعلقة بامتحانات نيل رخص السياقة، أخذا بعين الاعتبار التقسيم المذكور.

وهكذا، توضح الوكالة، ستشرع مراكز تسجيل السيارات الموجودة بالمنطقة رقم 1 في تنظيم الاختبارات النظرية والتطبيقية للمترشحين ابتداء من 24 يونيو 2020، مشيرة إلى أنه يمكن بالتالي لمؤسسات تعليم السياقة الموجودة بهذه المناطق استقبال المرشحين، وتأطيرهم وتكوينهم وفق الإجراءات الصحية المعتمدة في الميثاق الموقع مؤخرا بين الوكالة ومهنيي هذا القطاع الحيوي.

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أما في ما يخص مراكز تسجيل السيارات الموجودة مقراتها بالمنطقة 2، يضيف المصدر، فستشرع في استئناف أنشطتها المتعلقة بتنظيم الاختبارات النظرية والتطبيقية للمترشحين حين تتم إعادة تصنيف الإقليم أو العمالة التابعين لها، ضمن منطقة التخفيف رقم 1.

وشددت الوكالة الوطنية، في هذا السياق، على أن مؤسسات تعليم السياقة الموجودة مقراتها بهذه المنطقة تظل معنية بالشروط نفسها الخاصة بمراكز تسجيل السيارات، موضحة أنه يمكن لهذه المؤسسات فتح أبوابها لمستخدميها والعاملين بها من أجل مباشرة مختلف الأنشطة والمهام الإدارية واختزال المعطيات بالنظام المعلوماتي.

وأضافت الوكالة الوطنية في بلاغها أنه يتوخى من هذا الإجراء، الحفاظ على المكتسبات التي حققها المغرب في مجال التصدي والوقاية من تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد، وكذا تعزيز التدابير الاحترازية والوقائية قصد توفير خدمات آمنة تضمن سلامة وصحة المرتفقين والعاملين.