أجرى الملك محمد السادس، اليوم الثلاثاء، محادثات هاتفية مع كل من أربعة قادة دول عربية. ووفق بلاغ للديوان الملكي، يتعلق الأمر بملك السعودية، سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان آل سعود، والملك عبد الله الثاني، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية.
وجاء في بلاغ للديوان الملكي أن الملك أجرى، أيضا، محادثات مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وعاهل مملكة البحرين، حمد بن خليفة.
وخلال هذه المحادثات، عبر قادة الدول عن متمنياتهم بالشفاء العاجل والصحة الجيدة للملك محمد السادس، وذلك على إثر العملية التي أجراها يوم الأحد 14 يونيو ، بمصحة القصر الملكي بالرباط، وكللت بالنجاح.
كانت هذه تفاصيل خبر ملوك وقادة عرب يتصلون بالملك محمد السادس بعد العملية التي أجراها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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