ملوك وقادة عرب يتصلون بالملك محمد السادس بعد العملية التي أجراها

أجرى الملك محمد السادس، اليوم الثلاثاء، محادثات هاتفية مع كل من أربعة قادة دول عربية. ووفق بلاغ للديوان الملكي، يتعلق الأمر بملك السعودية، سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان آل سعود، والملك عبد الله الثاني، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية.

وجاء في بلاغ للديوان الملكي أن الملك أجرى، أيضا، محادثات مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وعاهل مملكة البحرين، حمد بن خليفة.

وخلال هذه المحادثات، عبر قادة الدول عن متمنياتهم بالشفاء العاجل والصحة الجيدة للملك محمد السادس، وذلك على إثر العملية التي أجراها يوم الأحد 14 يونيو ، بمصحة القصر الملكي بالرباط، وكللت بالنجاح.