شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال يعتقل فلسطينيين بينهم طفل من القدس والان نبدء بالتفاصيل

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس، فلسطينيين بينهم طفل من القدس المحتلة. وأفادت مصادر محلية في القدس، أن قوة إسرائيلية خاصة اختطفت الطفل عبدالله رأفت محمود أثناء وجوده في حي الشهيد محمد عبيد ببلدة العيسوية، فيما اعتقل جنود الاحتلال المتواجدين عند باب المجلس، أحد أبواب المسجد الأقصى، الشاب محمود الترياقي من بلدة الطور، واقتادوه إلى أحد مراكز التوقيف.

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