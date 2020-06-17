شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تسجل 1567 إصابة جديدة و94 وفاة والان نبدء بالتفاصيل

سجلت مصر 1567 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و 94 حالة وفاة. وأوضحت وزيرة الصحة والسكان المصرية الدكتورة هالة زايد في مؤتمر صحفي اليوم، عن الوضع الوبائي في مصر، أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 47856 إصابة، و1766 وفاة.

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