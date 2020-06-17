برشلونة يعزز صدارته لليغا بثنائية في شباك ليجانيس

وسجل أنسو فاتي في الدقيقة (42) والأرجنتيني ليونيل ميسي في الدقيقة (69) من ركلة جزاء الهدفين، ليرفع برشلونة رصيده إلى 64 نقطة مقابل 59 لريال مدريد الذي يخوض مباراته في هذه المرحلة على ملعبه ضد فالنسيا الخميس.ونظراً للبرنامج المضغوط في إسبانيا حيث يتوجب على كل فريق خوض 11 مباراة في مدى 37 يوماً أي مباراة كل ثلاثة أيام.

وأجرى كيكي سيتيين مدرب برشلونة خمسة تبديلات على التشكيلة التي تغلبت على مايوركا برباعية نظيفة لدى استئناف الدوري نهاية الاسبوع الماضي، أبرزها للاعبي خط الوسط الكرواتي إيفان راكيتيتش والبرازيلي أرتور بدلاً من الهولندي فرانكي دي يونج والتشيلي أرتورو فيدال.

في المقابل، شارك أساسياً المهاجم الشاب أنسو فاتي الذي ذكرت صحيفة "ذي تايمز" الانجليزية بأن فريقه رفض عرضاً خيالياً من مانشستر يونايتد للتنازل عن خدماته مقابل 150 مليون يورو.



وأنقذ الفرنسي كليمان لانجليه مرماه من هدف أكيد عندما شتت الكرة قبل أن تجتاز خط المرمى إثر تسديدة لميجيل أنخل جيريرو في الدقيقة 12.

ثم ناب القائم عن الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيغن في إبعاد تسديدة جيريو الزاحفة في الدقيقة 13.

ونجح برشلونة في افتتاح التسجيل إثر توغل لظهيره الأيسر البرازيلي جونيور فيربو الذي لعب بدلاً من دافيد الابا الموقوف، ومرر كرة باتجاه فاتي ليسدد الأخير كرة زاحفة انتهت في الزاوية البعيدة قبل نهاية الشوط الأول بثلاث دقائق.

وترك فاتي مكانه إلى المهاجم الأوروجوياني المخضرم لويس سواريز العائد إلى الملاعب بعد خضوعه لعملية جراحية في ركبته في مطلع العام الحالي.

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وسجل الفرنسي انطوان جريزمان الهدف الثاني بعد تمريرة عرضية من البرتغالي نلسون سيميدو لكن الحكم ألغاه بداعي تسلل الاخير إثر اللجوء إلى تقنية المساعدة بالفيديو في الدقيقة 64.

وبعدها بثلاث دقائق، احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح الفريق الكاتالوني إثر عرقلة ميسي داخل المنطقة فانبرى لها بنفسه مانحاً التقدم 2-0 لفريقه في الدقيقة 69.

وكان ميسي سجل هدفاً وساهم في تمريرتين حاسمتين في مرمى مايوركا نهاية الأسبوع.

والمواجهة هي الثالثة بين الفريقين هذا الموسم، وقد تغلب الفريق الكاتالوني على منافسه بصعوبة 2-1 ذهاباً في الدوري، قبل أن يكتسحه بخماسية نظيفة في مسابقة الكأس.