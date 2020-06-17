إدارة ترامب ترفع دعوى قضائية لمنع نشر كتاب لبولتون

رفعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء دعوى قضائية لمنع مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون من نشر كتاب يتوقّع أن يرسم فيه صورة قاتمة جداً عن الرئيس الجمهوري وطريقة حكمه.



والدعوى التي رفعت أمام محكمة فدرالية في واشنطن تطلب منع نشر الكتاب بدعوى أنّ بولتون لم يحز على موافقة على النصّ بأكمله مما يجعل مؤلَّفه "في انتهاك واضح للاتفاقات التي وقّع عليها كشرط لتوظيفه ولاطّلاعه على معلومات سرية للغاية".

ومن المقرّر أن ينشر كتاب بولتون وعنوانه "ذا رووم وير إت هابند: وايت هاوس ميموار" (المكان الذي حدث فيه ذلك: مذكرات البيت الأبيض) في 23 الجاري.

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددا، في وقت سابق، مستشاره السابق للأمن القومي جون بولتون، من نشر كتاب مذكرات يهاجمه فيه، وذلك قبل أيام من نشره المقرر 23 يونيو/حزيران الجاري.

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كان ترامب حذر بولتون سابقا من نشر مذكراته فيما هو لا يزال رئيسا في البيت الابيض، وحاول محاموه ثني بولتون عن ذلك بزعم أن أجزاء كبيرة من مادة الكتاب مصنفة سرية للغاية.

وقال ترامب، إن بولتون قد يواجه "مشكلة جنائية" إذا لم يوقف نشر هذا الكتاب.

وعمل بولتون مستشارا بارزا لترامب على مدار أكثر من عام، وتم تسليط الضوء عليه خلال مسألة اتهام ترامب بالتقصير.

وغادر بولتون صانع السياسات الجمهوري المخضرم والمتشدد، منصبه في سبتمبر/ أيلول الماضي بعد خلاف في وجهات النظر مع ترامب، خاصة حول كوريا الشمالية.