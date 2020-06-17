شكرا لقرائتكم خبر عن زعيم المعارضة التركية ينتقد تدخلات أردوغان فى ليبيا: لا داعى لإخفاء الحقيقة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتقد رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض، كمال كليتشدار أوغلو، إصرار نظام العدالة والتنمية الحاكم في تركيا برئاسة رجب طيب أردوغان، على دعم الميليشيات الإرهابية في ليبيا، ومحاولته في الوقت نفسه إخفاء الحقائق عن الشعب، رغم أن الجميع داخل تركيا وخارجها يعرفون تحركات النظام هناك.
وقال زعيم المعارضة التركية خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده، اليوم الثلاثاء، بمقر الحزب، إن أحزاب المعارضة، والجميع في تركيا، يعرفون جيدًا ما يفعله النظام الحاكم في ليبيا، لذلك لا داعي لملاحقة الصحفيين الذين يكتبون عن انتهاكات أردوغان هناك لمجرد إشارتهم لما يعرفه الجميع داخل تركيا وخارجها.
وأشار كليتشدار إلى أن الجميع في تركيا بات يعلم أن النظام الحاكم يرسل جنودًا أتراكًا وعناصر من الميليشيات السورية المتطرفة إلى ليبيا، مؤكدًا أن العالم كله يعرف ذلك، فلماذا لا يحق للأتراك أن يعرفوا.
كانت هذه تفاصيل خبر زعيم المعارضة التركية ينتقد تدخلات أردوغان فى ليبيا: لا داعى لإخفاء الحقيقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.