شكرا لقرائتكم خبر عن "الوفد": نرحب بالدخول فى تحالف للانتخابات القادمة.. وهؤلاء الأقرب لنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال ياسر الهضيبى، نائب رئيس حزب الوفد، إن الحزب من خلال رئيسه المستشار بهاء أبو شقة، والذى يقود الاتصالات بنفسه للبدء فى التنسيق لتحالف انتخابى جديد، ومن المتوقع الوصول لشكلها النهائى خلال الأيام القادمة، على أن تعرض نتيجة المشاورات على الهيئة العليا للحزب فور انتهاء هذه المشاورات.

وشدد على أن النظام الانتخابى المستقر عليه قوانين الانتخابات الآن تتطلب أن يكون هناك تحالف بين الأحزاب، موضحا أن الحزب مستعد للتنسيق مع أى من الأحزاب ذات الأيدلوجية الواحدة والداعمة للدولة المصرية، والتى يمكن أن تتوافق معه مثل مستقبل وطن والشعب الجمهورى، والغد والمصريين الأحرار وحماة الوطن.

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وأوضح نائب رئيس حزب الوفد، أن الحزب يرى هناك ضرورة للتحالف ويرحب بالقوى التى تتخذ نفس خطه السياسى، مؤكدا أن الحزب فى حالة طوارىء بالوقت الحالى لاستكمال كافة استعدادته لانتخابات الاستحقاقات الدستورية وفى حالة انعقاد يومى لإتمام المرشحين للقوائم والفردى .

يذكر أن مجلس النواب كان قد وافق فى المجموع على قوانين الانتخابات والتى تضم قوانين مجلسى الشيوخ والنواب ومباشرة الحقوق السياسية والهيئة الوطنية للانتخابات.