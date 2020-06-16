العثماني: نعمل على توسيع العرض الصحي بإضافة 3 مراكز استشفائية جامعية 2138 سرير مع إعادة بناء “إبن سينا”

قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، إن الحكومة تعمل على تحسين حكامة القطاع الصحي، وتطوير خدمات المنظومة الصحية، فضلا عن جهود استمرار الرصد واليقضة الوبائية لمواجهة جائحة فيروس كورونا.

وأكد العثماني، خلال عرضه الذي قدمه بالجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة، إن الحكومة تعمل على مواصلة توسيع العرض الاستشفائي، من خلال تسريع إنجاز ثلاثة مراكز استشفائية جامعية بكل من طنجة (771 سريرا) وأكادير (867 سريرا) والعيون (500 سرير)، وإعادة بناء المركز الاستشفائي ابن سينا بالرباط (1006 سرير)، فضلا عن مواصلة أشغال بناء 10 مراكز استشفائية، و20 مستشفىً للقرب، وغيرها.

بالإضافة إلى ذلك، يقول العثماني إن الحكومة مستمرة بتعزيز قطاع الصحة بموارد بشرية إضافية من أجل سد الخصاص، وتعزيز الولوج إلى الأدوية والمستلزمات الطبية، ومواصلة تفعيل السياسة الوطنية الدوائية،لا سيما من خلال مراجعة أسعار الادوية،وتعزيز مهام المختبر الوطني لمراقبة الأدوية، ومواصلة تشجيع المصنعين الوطنيين.

وفيما يخص البرامج الصحية ومحاربة الأمراض، أشار العثماني إلى أن العمل سينصب على تعزيز صحة الأم والطفل والصحة المدرسية، ومحاربة الأمراض غير السارية،عبر تفعيل الاستراتيجية الوطنية للوقاية من الأمراض غير السارية ومكافحتها2019-2029، والشروع في تنزيل المخطط الوطني الثاني للوقاية ومكافحة السرطان2020- 2029.