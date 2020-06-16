هل قدم ريال مدريد عرضا ضخما لضم دي ليخت؟

القدس - بواسطة محمد عز العرب - كشفت تقارير صحفية، عن حقيقة تقديم عرض من طرف ريال مدريد الإسباني للتعاقد مع نجم يوفنتوس الإيطالي، ماتياس دي ليخت، في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وزعم موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، تقديم ريال مدريد عرضا بلغت قيمته 120 مليون يورو، من أجل الحصول على خدمات دي ليخت هذا الصيف.

من جهته، أفصح موقع "ديفينسا سينترال" الإسباني، عن حقيقة هذا العرض، مؤكدًا عدم تقديم ريال مدريد لأي عرض بهذا الرقم، في ظل الأزمة الاقتصادية التي أحدثها فيروس كورونا.

وأوضح الموقع أن ريال مدريد، مثل أي نادٍ آخر، غير مستعد لإنفاق الكثير من المال هذا الصيف، بدليل عدم دخوله في مفاوضات لضم الثنائي كيليان مبابي وإيرلينغ هالاند، واللذين يعتبران على رأس قائمة أولوياته.

بالإضافة إلى ذلك، لا يبدو التعاقد مع مدافع أولوية داخل سانتياغو برنابيو، خاصة بعد المستوى المميز الذي ظهر به سيرجيو راموس في مواجهة إيبار الأخيرة.