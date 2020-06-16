للموسم الثامن تواليا: بايرن ميونخ بطلا للدوري الألماني

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حسم بايرن ميونخ فوزه بلقب الدوري الألماني، بعد فوزه على فيردر بريمن بهدف مقابل لا شيء، ضمن أحداث الجولة الـ32 من الدوري.

وأحرز هدف المباراة الوحيد روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 43.

ورفع البافاري رصيده بهذا الفوز إلى 76 نقطة متفوقا بفارق عشر نقاط عن وصيفه بوروسيا دورتموند، بينما تجمد رصيد بريمن عند 28 نقطة في المركز السابع عشر وقبل الأخير.

وكان بايرن ميونخ الأفضل والأخطر على مدار شوطي اللقاء، حيث هدد مرمى منافسه بأكثر من محاولة لليون غوريتسكا وتوماس مولر وليفاندوفسكي وكينغسلي كومان.

إلا أن ييري بافلينكا حارس مرمى فيردر بريمن تصدى بثبات لكل المحاولات.

كما أن أصحاب الأرض هددوا مرمى مانويل نوير بأكثر من محاولة أخطرها من دافي كلاسين وتيدور جيبري سيلاسي وليوناردو بيتنكورت.

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إلا أن بايرن ميونخ كثف من الضغط الهجومي، ونجح في مسعاه قبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول، حيث سجل ليفاندوفسكي هدفا بعد تمريرة من جيروم بواتينغ، وأقرت تقنية الفيديو بصحة الهدف.

لم يتغير السيناريو كثيرا في الشوط الثاني سيطرة بافارية تامة، وتفوق هجومي ملحوظ، كما أن الحكم اللقاء ألغى هدفا آخر سجله ليفاندوفسكي نظرا لتسلل توماس مولر.

واستغل المدير الفني لدورتموند تبديلاته الخمسة أملا في تنشيط الصفوف وسعيا لإدراك هدف التعادل، في المقابل اكتفى هانز فليك بإشراك لوكاس هرنانديز مكان سيرجي جنابري لعمل كثافة دفاعية في الجبهة اليسرى للحد من خطورة انطلاقات جيبرسيلاسي.

صمد رباعي الدفاع البافاري آلابا ودافيز وبافارد وبواتينغ وبافارد أمام النشاط الهجومي لأصحاب الأرض.

وفي الدقيقة 89، كاد المهاجم الياباني يويا أوساكو أن يسجل هدف التعادل من ضربة رأس أبعدها مانويل نوير بصعوبة بالغة.

واحتسب الحكم أربع دقائق وقت بدل ضائع، نجح خلالها البافاري في تأمين فوزه بالحفاظ على نظافة شباكه ليحتفل بانتصاره وتتويجه رسميا قبل جولتين من نهاية المشوار.