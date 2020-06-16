أمريكا والصين توافقان على تسيير أربع رحلات طيران أسبوعية بين البلدين

الثلاثاء 16 يونيو 2020

قالت وزارة النقل الأمريكية، إن الولايات المتحدة والصين ستسمحان بأربع رحلات طيران أسبوعية بين البلدين، مما يخفف من أزمة بشأن قيود السفر في خضم جائحة فيروس كورونا المستجد.



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وأضافت الوزارة في بيانها المعدل بشأن الرحلات الجوية الصينية أن الحكومة الأمريكية لا تزال تأمل فى أن توافق الصين على استعادة كامل حقوق الطيران الأمريكية بموجب اتفاقية الطيران الثنائية.

وقالت ”بما أن الحكومة الصينية ستسمح لشركات الطيران الأمريكية بمزيد من الرحلات الجوية، فسوف نقوم بالمثل“.