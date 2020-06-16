اخبار العالم

أمريكا والصين توافقان على تسيير أربع رحلات طيران أسبوعية بين البلدين

0 نشر
متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا والصين توافقان على تسيير أربع رحلات طيران أسبوعية بين البلدين والان مع التفاصيل

الثلاثاء 16 يونيو 2020

قالت وزارة النقل الأمريكية، إن الولايات المتحدة والصين ستسمحان بأربع رحلات طيران أسبوعية بين البلدين، مما يخفف من أزمة بشأن قيود السفر في خضم جائحة .

 

Advertisements

 

وأضافت الوزارة في بيانها المعدل بشأن الرحلات الجوية الصينية أن الحكومة الأمريكية لا تزال تأمل فى أن توافق الصين على استعادة كامل حقوق الطيران الأمريكية بموجب اتفاقية الطيران الثنائية.

 

وقالت ”بما أن الحكومة الصينية ستسمح لشركات الطيران الأمريكية بمزيد من الرحلات الجوية، فسوف نقوم بالمثل“.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أمريكا والصين توافقان على تسيير أربع رحلات طيران أسبوعية بين البلدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا