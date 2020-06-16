شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمني يستعيد مواقع إستراتيجية من الحوثيين في «نهم» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

استعادت قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية وطيران تحالف دعم الشرعية، اليوم الثلاثاء، مواقع استراتيجية كانت تتمركز فيها ميليشيات الحوثي الانقلابية باتجاه فرضة نهم شرقي صنعاء.

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وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن المعارك أسفرت عن سقوط العديد من العناصر الحوثية بين قتيل وجريح، فيما دمّرت مقاتلات التحالف تعزيزات الميليشيات الحوثية في منطقة نجد العتق ومناطق أخرى محيطة.

وأضاف أن المعارك لا تزال مستمرة وسط تقدم أبطال الجيش والمقاومة وإلحاق خسائر فادحة في صفوف ميليشيات الحوثي الانقلابية، وفقا لـ”العربية نت”.

يذكر أن قوات الجيش اليمني، تمكنت أمس الاثنين، تحرير عدد من المواقع التي كانت تتمركز فيها ميليشيات الحوثي الانقلابية في جبهة نهم شرق صنعاء.