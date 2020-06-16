أبوظبي تسمح للمواطنين والمقيمين بالخروج دون تصريح تجول

أعلنت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في العاصمة أبوظبي بالتعاون مع الشرطة ودائرة الصحة باالإمارة، السماح بالخروج من أبوظبي بدون تصريح تجول للمواطنين والمقيمين.



وقالت :" يسمح بالدخول للإمارة بناءً على تصاريح مسبقة صادرة من شرطة أبوظبي، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الصحية الوقائية المتبعة عند الدخول".

ويكون التنقل بين مدن الإمارة "أبوظبي والعين والظفرة" باستخدام نظام التصاريح المعتمد، ويتم التنقل داخل مدن الإمارة تبعا لأوقات برنامج التعقيم الوطني، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية.

Advertisements

ويستمر منع نقل العمالة إلى خارج الإمارة وقصر حركتها على مدينة أبوظبي والعين والظفرة إلى جانب منع دخول العمالة غير المقيمة في الإمارة إليها.

وأمس الإثنين، أعلنت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في العاصمة الإماراتية أبوظبي، تمديد حظر التنقل بين العاصمة ومدنها اعتباراً من غد الثلاثاء، ولمدة أسبوع.

ووفقا لمكتب أبوظبي الإعلامي فإن لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في إمارة أبوظبي، قالت:" نعلن بالتعاون مع شرطة أبوظبي ودائرة الصحة، تمديد حظر التنقل من وإلى إمارة أبوظبي وبين مدنها "أبوظبي والعين والظفرة"، اعتباراً من اليوم الثلاثاء ولمدة أسبوع".

وكانت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في العاصمة الإماراتية أبوظبي، أعلنت، الإثنين الماضي، حظر التنقل بين العاصمة ومدنها لمدة أسبوع.