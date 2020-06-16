ألمانيا ردا على خطط ترامب: الأمن ليس سلعة

ردت وزيرة الدفاع الألمانية أنيجريت كرامب كارينباور، الثلاثاء، على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن خفض عدد القوات الأمريكية في برلين، بأن "الأمن ليس سلعة ليتم الاتجار فيه".



وأضافت كرامب كارينباور، خلال مناقشة في مؤسسة كونراد أديناور-شتيفتونج في برلين، أن "حلف شمال الأطلسي ليس منظمة تجارية والأمن ليس سلعة".

والإثنين، اتهم ترامب ألمانيا بأنها مقصرة بشأن التزاماتها المالية لحلف شمال الأطلسي" الناتو" وتعهد بالالتزام بخطة سحب القوات ما لم تغير برلين نهجها.

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ويتمركز في ألمانيا نحو 34500 جندي أمريكي، ويبلغ العدد الإجمالي نحو 50 ألف مع حساب عدد الموظفين المدنيين الإداريين فيها.

وبحسب خطة ترامب، فسيتم تخفيض عدد الأفراد العاملين إلى 25 ألفا، بحلول سبتمبر/ أيلول المقبل، مع احتمال اتخاذ خطوات بتخفيض العدد مرة ثانية.

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، أكد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، أن بقاء القوات الأمريكية في بلاده مهم لأمن أوروبا والولايات المتحدة .

وقال ماس، خلال زيارته لبولندا، إنه "نعتقد أن الوجود الأمريكي في ألمانيا مهم للأمن ليس فقط بالنسبة لألمانيا بل أيضا لأمن الولايات المتحدة وخصوصا لأمن أوروبا".