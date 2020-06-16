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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أمريكا والصين توافقان على تسيير أربع رحلات طيران أسبوعية بين البلدين والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 16 يونيو 2020
متابعات_ الخليج 365
قالت وزارة النقل الأمريكية، إن الولايات المتحدة والصين ستسمحان بأربع رحلات طيران أسبوعية بين البلدين، مما يخفف من أزمة بشأن قيود السفر في خضم جائحة فيروس كورونا المستجد.
وأضافت الوزارة في بيانها المعدل بشأن الرحلات الجوية الصينية أن الحكومة الأمريكية لا تزال تأمل فى أن توافق الصين على استعادة كامل حقوق الطيران الأمريكية بموجب اتفاقية الطيران الثنائية.
وقالت ”بما أن الحكومة الصينية ستسمح لشركات الطيران الأمريكية بمزيد من الرحلات الجوية، فسوف نقوم بالمثل“.
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