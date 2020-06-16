شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تونس تسجل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت وزارة الصحة التونسية تسجيل 15 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ضمن الذين تم إجلاؤهم وهم موجودون في مراكز الحجر الصحي الإجباري.



وأوضحت في بيان لها اليوم أن العدد الإجمالي لمصابي فيروس كورونا بلغ بذلك 1125 حالة مؤكدة منذ بداية ظهور الفيروس، فيما تم تسجيل 1002 حالة شفاء واستقرار حالات الوفاة عند 49 حالة، إلى جانب 74 حالة إصابة لا تزال حاملة للفيروس وهي بصدد المتابعة .

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