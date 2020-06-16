اخبار العالم

الولايات المتحدة الأمريكية تتجه إلى تمديد حظر الأسلحة على إيران لأجل غير مسمى

0 نشر
متابعات_ اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الولايات المتحدة الأمريكية تتجه إلى تمديد حظر الأسلحة على إيران لأجل غير مسمى والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 16 يونيو 2020

الولايات المتحدة الأمريكية تتجه إلى تمديد حظر الأسلحة على إيران لأجل غير مسمى

متابعات_ الخليج 365

تجه الولايات المتحدة الأمريكية إلى تمديد حظر الأسلحة على إيران لأجل غير مسمى ودون تاريخ محدد.

 

وقال برايان هوك، الممثل الأمريكي الخاص بإيران، الثلاثاء، إن بلاده ترى أن تمديد حظر الأسلحة على إيران، المقرر أن ينتهي في أكتوبر/ تشرين الأول بموجب الاتفاق النووي 2015، يجب أن يكون لأجل غير مسمى.

 

Advertisements

وأضاف هوك، أمام فعالية نظمها مجلس العلاقات الخارجية، وهو مؤسسة بحثية، عبر الإنترنت، "نعتقد أن السياسة الصحيحة هي فرض حظر على الأسلحة ليس له تاريخ محدد".

 

ومطلع الشهر الجاري، سلمت الولايات المتحدة الأمريكية، روسيا مسودة قرار يهدف إلى تمديد حظر الأسلحة على إيران، الذي ينتهي في أكتوبر/تشرين الأول.

 

 

وتؤكد واشنطن، أن العقوبات حرمت النظام الإيراني من مليارات الدولارات التي كان يستغلها في تمويل عمليات الحرس الثوري الإرهابية.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الولايات المتحدة الأمريكية تتجه إلى تمديد حظر الأسلحة على إيران لأجل غير مسمى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا