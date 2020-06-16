شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الصين تعيد إغلاق كل مدارس بكين بسبب تفشي فيروس كورونا مجدداً والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت بلدية بكين مساء الثلاثاء، أن العاصمة الصينية ستعيد إغلاق كل مدارس ها وجامعاتها بعد ازدياد عدد الإصابات بوباء فيروس كورونا فيها.



وعمدت سلطات المدينة إلى فحص عشرات آلاف السكان بعد رصد 106 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في خمسة أيام.

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