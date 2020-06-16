شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر براين هوك: على أي تمديد لحظر الأسلحة على إيران أن يكون لأجل غير مسمى والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال الممثل الأمريكي الخاص بإيران برايان هوك، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تعتقد أن تمديد حظر الأسلحة على إيران، الذي يُنتظر أن ينتهي في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، بموجب الاتفاق النووي الموقع في 2015، يجب أن يكون لأجل غير مسمى، ودون تاريخ محدد.



وأضاف هوك أمام فعالية نظمها مجلس العلاقات الخارجية، وهو مؤسسة بحثية، عبر الإنترنت "نعتقد أن السياسة الصحيحة، هي فرض حظر على الأسلحة، بلا تاريخ محدد".

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