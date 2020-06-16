حرب عصابات في ديجون الفرنسية بين عرب وشيشان

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - لفتت الاشتباكات العنيفة المستمرة بين عصابتين متنافستين من أصول عربية وشيشانية، في إحدى ضواحي مدينة ديجون شرقي فرنسا انتباه السلطات الاتحادية التي أعلنت اليوم الثلاثاء إرسال قوة مهام خاصة إلى المنطقة لدعم الشرطة المحلية.



وأعلن نائب وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز عن نشر قوة المهام الخاصة، وأوضح أنه ليس لديه شك في أن التحقيق سيكشف عن مرتكبي أعمال العنف في حي جريزي، حيث تم إضرام النيران في مركبات وأشياء أخرى في الأيام القليلة الماضية وتم نصب الحواجز. وحسب الشرطة، اندلعت الاشتباكات بعد خلاف عصابتين، شيشانية وأخرى من أصول عربية، وحشدت العصابة الشيشانية الدعم ضد العصابة الأخرى عبر وسائل التواصل الاجتماعي يوم الجمعة الماضي بعد إصابة شاب شيشاني، ما أدى إلى تفاقم الوضع. وقال المدعي العام في ديجون إنه لـ3 أمسيات متتالية، دخل غريزي ما يصل إلى 140 شخصا، واعتقل عدد منهم. ونقلت شبكات إذاعة "فرانس إنفو" عن الرئيس الإقليمي لتحالف الشرطة الوطنية، أن بعض خدمات الطوارئ اضطرت للتعامل مع ما يتراوح ما بين 50 إلى 100 شخص كانوا مدججين "ببنادق هجومية، وأسلحة حربية، وهراوات".

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