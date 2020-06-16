سرقة ورق العنب لعيون "المحاشي" في ألمانيا

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تويتر

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في مشهد غير معتاد في المانيا، ضبطت الشرطة ثلاث سيدات يسرقن ورق العنب من مزارع الكروم لإستخدامها في عمل "المحاشي".

الشرطة بحسب ما نشره الموقع الالكتروني لراديو "FHH" أصدرت تحذريا من أكل هذه الأوراق المهمة من أجل نمو ونضج حبات العنب.

الحادثة وقعت في بلدة ألسباخ جنوب ولاية هيسن الألمانية، حيث فوجئ عناصر الشرطة بثلاث سيدات يقطفن ورق العنب ويضعنه في أكياس كبيرة، فاثار الأمر حيرتهم، وعندما توجهوا للمكان لمعاينة ما يجري، وجدوا ورق العنب في ايدي النساء وبحوزتهن كمية كبيرة، ويقدر المحققون أن قيمتها تصل حتى ألف يورو، حسبما ذكرت صحيفة "مانهايمر مورغن".

وتعتقد الشرطة أن النسوة قمن بقطف الأوراق من كروم العنب لاستخدامها للأكل ضمن وصفات شرقية خاصة، منها "محشي ورق العنب". مؤكدة أن هذه ليست المرة الأولى التي تقوم فيها عناصرها بضبط أشخاص يقطفون أوراق كروم العنب، ففي نهاية الأسبوع الماضي تم ضبط رجل يحاول تحميل أكياس كبيرة معبأة داخل سيارة.

الطريف أن دائرة الشرطة أصدرت تحذيرًا رسميًا من مغبة قطف هذه الأوراق وأكلها وذلك تجنبًا للأمراض، بحسب الراديو الألماني. وأوضحت الشرطة أنه يجب معرفة أن هذه الكروم مرشوشة بمبيدات حشرية ويجب عدم أكل الأوراق؛ حفاظا على الصحة العامة. كما أن القطف المتكرر بكثرة للأوراق يسبب ضررا كبيرا للكروم لأن حبات العنب تحتاج إلى الأورواق من أجل أن تنموا وتنضج.