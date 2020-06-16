شكرا لقرائتكم خبر عن ببساطة.. ما هى تعديلات قانون مجلس النواب بعد موافقة البرلمان؟ (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وافق مجلس النواب علي التعديلات المقدمة من الدكتور عبد الهادى القصبى رئيس لجنة التضامن، حول قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014.

وتمت إحالته إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته، ولكن ما هى هذه التعديلات؟

تشكيل مجلس النواب من (568) عضواً ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر

ويخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من إجمالى عدد المقاعد

ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في مجلس النواب لا يزيد على 5%

وأيضا يتم الجمع بين نظامى القائمة المغلقة المطلقة والفردى بواقع (284) مقعداً لكل منهما.

وكذلك تُقسم الجمهورية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، و (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم

ويتم تخصيص (42) مقعداً لدائرتين منها، ويخصص للدائرتين الأخرتين (100) مقعد لكل منها

وتتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (42)

3 مرشحين من المسيحين و2 من العمال والفلاحين و2 من الشباب

وواحد من الأشخاص ذوى الإعاقة وواحد من المصريين بالخارج

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من بينهم جميعا 21 امرأة على الأقل.

أما كل قائمة مخصص لها عدد (100) مقعد يجب أن تتضمن 9 من المسيحين و6 من العمال والفلاحين

و6 شباب و3 من الأشخاص ذوى الإعاقة و3 مصريين بالخارج بينهم جميعا 50 امرأة علي الأقل.

أما عن شروط الترشح

فشملت في تعديلات القانون:

ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب أو مجلس الشيوخ بسبب فقد الثقة

أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية

وأيضا

لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب أو أى عضوية ومنصب آخر مثل

عضوية مجلس الشيوخ، أو الحكومة، أو المجالس المحلية، أو منصب المحافظ أو نائب المحافظ وغيرهم

وأخيرا

يتولى رئيس مجلس الشيوخ أثناء فترة حل مجلس النواب جميع الاختصاصات الإدارية والمالية المخولة لمكتب المجلس ورئيسه

ويتولى رئيس مجلس الوزراء أثناء فترة حل المجلسين جميع الاختصاصات المالية والإدارية المخولة لمكتب المجلس ورئيسيه.