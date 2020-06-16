تنسيقية شباب الأحزاب تسلم محافظة الدقهلية مستلزمات طبية لمواجهة كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في إطار نشاط مبادرة الوعي أمان التي أطلقتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لدعم المراكز الصحية والمستشفيات قام ممثلو التنسيقية بمشاركة من أحزاب المؤتمر والحرية و الريادة بلقاء نائب محافظ الدقهلية هيثم الشيخ. و قاموا بتسليم المديريه بعض المستلزمات طبية واشتملت المستلزمات على: 10500 مطويات إرشادات للعزل المنزلي. 4500 كمامات طبية برباط معتمدة ومطابقة للمواصفات. 3000 ملصقات مريض. نصف طن كلور عالى التركيز 500 حقيبه عزل، تحتوي على 3 كمامه، جوانتي، إرشادات عزل. Advertisements 100 واقي وجه. تقوم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمواصلة تقديم الدعم للمستشفيات وتوفير احتياجاتها من المستلزمات، ومعاونة الوزارة في التواصل مع المواطنين وحالات العزل المنزلي.

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