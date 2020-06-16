شكرا لقرائتكم خبر عن الوطنية للإعلام: صرف مقابل الإجازات الاعتيادية بحكم المحكمة ديسمبر الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين، أنه فى إطار الإجراءات التي تتخذها لتدبير المبالغ اللازمة لصرف مستحقات العاملين بها فقد تم توفير المبالغ اللازمة لصرف مقابل الإجازات الاعتيادية الصادرة بأحكام المحكمة من ديسمبر 2019 وحتي الخامس من مارس 2020 لصالح العاملين المحالين للمعاش .

وأضافت الهيئة فى بيان لها:"وتكلفتها ما يزيد على أربعة ملايين جنيه تم توفيرها من الموارد الذاتية للوطنية للإعلام دون دعم أو تدخل من أي جهة، ولا نلتفت للشائعات لاشخاص يحاولون نيل مصالح أو مكاسب شخصيه".

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يذكر أنه في إطار السعي المتواصل من الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين، لتدبير المبالغ اللازمة لصرف العلاوات المتجمدة فقد تم توفير تلك المبالغ وتعلن عن صرف ثلاثة أشهر من علاوة 2017 لجميع العاملين بها، علي أن يتم الصرف خلال الأيام القادمة، حيث أن تكلفة صرف هذه العلاوات يزيد على تسعة ملايين جنيه تم توفيرها من خلال التمويل الذاتي للهيئة دون دعم أو تدخل من أي جهة، ولا نلتفت للشائعات لاشخاص يحاولون نيل مصالح أو مكاسب شخصية.

وكانت الوطنية للإعلام قد قامت بصرف ثلاثة أشهر من العلاوات المتأخرة منذ عشرة أيام ماضية، وذلك في إطار سعيها المتواصل لصرف كافة العلاوات المتأخرة وفق جدول زمني ومن خلال تدبير مبالغ الصرف من التمويل الذاتي للوطنية للاعلام، حيث تم صرف علاوات 2016 بالكامل وعدة اشهر من علاوات 2017.، 2018، 2019 بإجمالي 472 مليون جنيه وهذا المبلغ تم تدبيره من خلال التمويل الذاتي، حيث لم يتم تمويل المتجمد من العلاوات من وزارة المالية رغم أن منح العلاوات قرار من الدولة ويحتاج إلى دعم مالي إضافي لصرفها للعاملين، حيث تم مخاطبة وزارة المالية لزيادة مخصصات الوطنية للإعلام بزيادة 30 مليون جنيه حتي تتمكن من الوفاء بالتزاماتها، ومن واقع مسئوليتها تجاه العاملين بها تم تدبير الأموال اللازمة لصرف العلاوات من التمويل الذاتي للوطنية للاعلام