وزيرة الدفاع الألمانية لترامب: الأمن ليس سلعة يتم تداولها

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قالت وزيرة الدفاع الألمانية أنيجريت كرامب كارينباور، اليوم الثلاثاء، إن الأمن ليس سلعة ليتم الاتجار فيه، ردا على خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لخفض عدد القوات الأمريكية في ألمانيا، حسبما ذكرت رويترز.

وأضافت كرامب كارينباور أثناء مناقشة في مؤسسة كونراد أديناور-شتيفتونج في برلين "حلف شمال الأطلسي ليس منظمة تجارية والأمن ليس سلعة".

واتهم ترامب ألمانيا يوم الاثنين بأنها مقصرة بشأن التزاماتها المالية لحلف شمال الأطلسي وتعهد بالالتزام بخطة سحب القوات ما لم تغير برلين نهجها.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس

إن الولايات المتحدة ستقلص عدد قواتها المنتشرة في ألمانيا إلى 25 ألف جندي، متهما برلين بأنها "متأخرة في سداد" مساهماتها في حلف شمال الأطلسي "ناتو".

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وأعلن ترامب ‏خفض عدد القوات الأمريكية الموجودة في ألمانيا إلى 25000 جندي، بدلا من 34500 جندي إلى حين دفعها التكاليف.

ونقلت وكالة "رويترز" عن ترامب قوله: "ما لم تدفع ألمانيا، سنسحب جنودنا"، مضيفا أن برلين لا تنفق بالشكل الكافي على الدفاع وحسب ما يطلبه حلف "الناتو".

وكان الرئيس الأمريكي أمر البنتاجون في 5 يونيو الجاري، بسحب 9500 جندي أمريكي من ألمانيا حتى شهر سبتمبر القادم، فيما أفاد مسؤول أمريكي كبير وقتها بأن العدد الإجمالي للجنود الأمريكيين المتمركزين في ألمانيا هو 34500.

في المقابل، قالت سفارة الولايات المتحدة في وارسو قبل أيام، إن المحادثات حول تعزيز الوجود الأمريكي في بولندا "تسير على الطريق الصحيح"، وسط تقارير عن إمكان نقل قوات أمريكية متمركزة حاليا في ألمانيا شرقا.

ويشارك حاليا آلاف الجنود الأمريكيين والبولنديين في مناورات عسكرية بدأت في 5 يونيو ومن المقرر أن تنتهي في 19 منه، هي الأولى الواسعة النطاق في أوروبا منذ تفشي فيروس كورونا المستجد.