كورونا في الوطن العربي: 75% من الإصابات و29% من الوفيات بدول الخليج

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - مها صلاح الدين:

إنفوجرافيك - مايكل عادل:

وصل إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا -كوفيد 19- بالوطن العربي إلى 455 ألف و770 إصابة، وبلغ عدد الوفيات 6 آلاف و385حالة.

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وسجلت دول الخليج العربي 75% من الإصابات و29% من الوفيات؛ وهم السعودية، وقطر، والإمارات والكويت، والبحرين، وسلطنة عمان.

لمزيد من التحليل، شاهد حصاد كورونا الأسبوعي في الدول العربية.