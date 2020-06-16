بحد أدنى 251 درجة.. محافظ القليوبية يعتمد تنسيق الثانوي العام

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

اعتمد محافظ القليوبية اللواء عبدالحميد الهجان، اليوم الثلاثاء، تنسيق الثانوية العامة للعام الدراسي 2020-2021، ليصبح بحد أدنى 251 درجة.

كما جرى تحديد تنسيق الثانوي العام الصناعي، نظام ثلاث سنوات بـ 205 درجة للبنين، و220 للبنات، وبالنسبة للثانوي الصناعي المتقدم نظام خمس سنوات فستصبح درجة الحد الأدنى 250 درجة.

وبالنسبة للثانوي الزراعي فجرى تحديد الحد الأدنى ليكون 140 درجة، وللثانوى التجاري والفندق، جرى تحديد الحد الأدنى ليكون 170 درجة للبنين، و140 درجة للبنات للمدارس الثانوية التجارية المشتركة نظام 3 سنوات، بإدارات بنها، وطوخ، وكفر شكر، على ان تكون 180 درجة للبنين، و140 درجة للبنات، لباقي الإدارات التعليمية بالمدارس الثانوية التجارية المشتركة نظام 3 سنوات.

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وقد بلغ الحد الأدنى لمدرسة بنها الفنية المتقدمة المشتركة نظام 5 سنوات لتكون 255 درجة بنين و235 درجة بنات، ومدرسة بنها وبهتيم المتقدمة للشؤون الفندقية والخدمات السياحية بالحد الأدنى 255 درجة للبنين و235 بنات.

ومن جانبه، قال طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم، إنه سيجرى قبول الطلاب حسب المربع السكني أو مربع الإدارة التعليمية التي حصلوا منها على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي.

وشدد مدير المديرية، في بيان اليوم الثلاثاء، على أنه لن يسمح بقبول أي طلبات التحاق بمدارس التعليم الثانوي العام بالقليويبة (رسمي) إلا لأبناء المحافظة الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي من إحدى مدارس القليوبية، ولا يسمح إطلاقا لطلاب الصف الأول الثانوي بأي محافظة التحويل إلى مدارس القليوبية إلا بعد أن يتم تنسيقهم في محافظاتهم وطبقًا للقرارات الوزارية المنظمة لذلك.