منظمة الصحة العالمية: جائحة كورونا تتسارع في الأمريكتين

أكدت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، استمرار تسارع انتشار فيروس كورونا المستجد في منطق الأمريكتين، وفقًا لموقع روسيا اليوم.

وقالت المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية في الأمريكتين، كاريسا إتيان، في مؤتمر صحفي، إن المنطقة تقترب بسرعة من تسجيل

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أربعة ملايين حالة إصابة بفيروس كورونا، مشددة على أن الجائحة مستمرة في التسارع.

وأضافت إتيان أن البرازيل سجلت 23% من الإصابات بالفيروس التي زادت على 3.8 مليون في الأمريكتين، وأيضا

23% من الوفيات التي تقارب 204 آلاف حالة في المنطقة.

وأضافت مديرة منظمة الصحة للبلدان الأمريكية والتي تتخذ من واشنطن مقرا لها: "نحن لا نرى تباطؤا في انتشار العدوى".

وتعتبر الولايات المتحدة الدولة الأولى عالميا من حيث عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد، بينما تعد البرازيل الثانية في كلا المؤشرين.