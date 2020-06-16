الصحة السعودية: أغلب إصابات كورونا لا تحتاج رعاية طبية مكثفة

قالت وزارة الصحة السعودية إن أغلب الحالات التي يتم إصاباتها بفيروس «كورونا» لا تستلزم رعاية طبية مكثفة.

وأوضح الدكتور محمد العبدالعالي، المتحدث باسم وزارة الصحة، في إيجاز صحفي، الثلاثاء: «معظم الحالات التي يتم إصاباتها بفيروس كورونا، علينا أن نتنبأ -بحمد لله- أنها لا تستلزم رعاية طبية مكثفة؛ لأنها تكون من غير أعراض وصحيًّا

مستقرة وفي الغالب مطمئنة»، وفقا لصحيفة «عاجل» السعودية.

وأضاف العبدالعالي: «الحالات الإيجابية التي لا تستلزم رعاية طبية بعد تقييم الطبيب المختص أو المعالج، هي الحالات التي يمكن أن تكون في العزل المنزلي ولا يستلزم دخولها المستشفيات».

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وأشار كذلك إلى أنه «أيضًا بالنسبة للحالات التي

دخلت المستشفى ووضعها مستقر يمكن كتابة خروج لها لاستكمال فترة العزل في المنزل».

وأكد المتحدث باسم الصحة السعودية أن «العزل المنزلي بالإمكان أيضًا للمخالطين للحالات المؤكدة وأوضاعهم الصحية مستقرة، ولم تظهر عليهم أعراض، يمكنهم الجلوس في المنزل حتى استكمال الاطمئنان على نتائجهم».

وتابع: «هناك أمورًا مهمة سيأخذها الفريق أو الطبيب المعالج أو المختص عند أخذ هذا القرار، ومن ضمنها التأكد من اشتراطات معينة في بيئة المنزل مناسبة لهذا العزل».