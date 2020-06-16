لافروف: سنشارك في مؤتمر الاتحاد الأوروبي حول المساعدات لسوريا

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، مشاركة روسيا في مؤتمر حول تقديم المساعدات الإنسانية لسوريا يعقده الاتحاد الأوروبي في 30 يونيو، معربا عن أسفه لعدم دعوة ممثلين عن دمشق لحضوره، وفقًا لموقع روسيا اليوم.
وقال لافروف، عقب اتصال هاتفي مع مفوض الأمن والسياسةالخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، جرى اليوم الثلاثاء: "يخطط الاتحاد الأوروبي لعقد مؤتمر دوري حول تقديم المساعدة الإنسانية للسوريين، في 30 يونيو من هذا العام، عبر الفيديو. استلمنا الدعوة ونخطط للمشاركة فيه".
وأضاف: "مرة أخرى أعربنا عن أسفنا لأن هذا المؤتمر، كما هو الحال مع العديد من مؤتمرات الاتحاد الأوروبي، لم يوجه دعوة للجانب السوري، للحكومة الشرعية في دمشق".
وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن في مارس الماضي، عن تخصيص حزمة مساعدات إضافية إلى سوريا، بقيمة 170 مليون يورو، ستحول 60 مليون يورو منها للاستجابة للأزمة الإنسانية في شمال غرب سوريا.
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