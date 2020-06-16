“مشهد صادم”.. فيديو لجثث وفيات كورونا بالعراق في العراء

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وينتقد مصور الفيديو بصوت باك الإجراءات الصحية التي يعتمدها العراق للتعامل مع جثامين الموتى، ويوجه نداءات إلى المسؤولين العراقيين.

وقالت مستشفى الكندي ردا على التسجيل، إن “الجثث هي جثث متوفين عاديين غير مصابين بكورونا وأنهم وضعوا هناك حماية لذويهم من العدوى التي قد تنتقل إليهم في حال وضعت الجثامين مع جثامين مرضى كورونا الموجودة في ثلاجة الموتى”.

ويظهر مقطع فيديو ثان عشرات الجثامين أيضا ممددة في العراء، ويقول الوصف إنها بانتظار الدفن، ويطالب من يشاهد التسجيل بأخذ “الموعظة” من انتشار الفيروس، في ما يبدو حثا صادما على الالتزام بالتعليمات الصحية.

والثلاثاء، سجل العراق أعلى حصيلة يومية لانتشار فيروس كورونا بعد اكتشاف 1385 إصابة بالمرض وستين وفاة جراءه، ليرتفع عدد المصابين الكلي بالفيروس إلى 22700 والوفيات الكلي حتى الآن إلى 712.